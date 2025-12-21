Fútbol Nacional
Así es el calendario para la LigaPro 2026

La LigaPro hizo oficial el armado del calendario para la temporada 2026 con el inicio de la competición en febrero y el cierre del torneo en diciembre.

   
    LigaPro confirmó la fecha de inicio y de final para la temporada 2026.( API )
Antes de acabar el año, la LigaPro se adelantó y confirmó el armado del calendario de la próxima temporada con la fecha de inicio y de final para el 2026, así ayudar a los clubes a organizarse.

La LigaPro 2026 empezará el 20 de febrero y terminará el 13 de diciembre, por lo que acabará una semana antes que en la edición de este 2025.

Sin embargo, la fecha de finalización de la competición podrá cambiar, en caso de que los clubes deseen jugar cuatro miércoles en el año, en vez de los cinco programados, entonces se extenderá hasta el 20 de diciembre.

Es decir, los clubes ecuatorianos que competirán en las rondas previas de la Copa Libertadores y Sudamericana lo deberán hacer sin sumar minutos en el torneo nacional, a diferencia del resto de equipos.

En ese lapso de tiempo, la primera ventana del mercado de fichajes será del 5 de enero hasta el 29 de marzo para permitir a los clubes reforzarse.

Posteriormente, en junio se paralizará el torneo por el Mundial 2026; sin embargo, en julio ya volverá a la actividad, por lo que si Ecuador pasa la fase de grupos, entonces los equipos que tengan jugadores convocados no podrán contar con ellos.

Así mismo, entre otros cambios, la segunda ventana de fichajes se extiende del 6 de julio al 2 de agosto para igualarse a otros países.

