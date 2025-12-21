Fútbol Nacional
21 dic 2025 , 15:19

EN VIVO | Independiente del Valle vs. Barcelona SC por el cierre del hexagonal final de la LigaPro

Sigue en vivo el minuto a minuto del duelo de Independiente del Valle vs. Barcelona SC, en el estadio Banco Guayaquil, para cerrar el hexagonal final de la LigaPro.

   
  • EN VIVO | Independiente del Valle vs. Barcelona SC por el cierre del hexagonal final de la LigaPro
    Barcelona SC enfrenta a Independiente del Valle para definir su pase a la Copa Libertadores.( Ecuavisa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Barcelona SC visita a Independiente del Valle por la fecha 10 del hexagonal final de la LigaPro, en el estadio Banco Guayaquil, en la última fecha del torneo, este domingo 21 de diciembre.

Los toreros llegan con sus jugadores titulares al encuentro, después de que revelaron que llevan cuatro meses sin cobrar y en medio del luto por el asesinato de Mario Pineida.

Barcelona SC está obligado a ganar para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, caso contrario deberá jugar desde la ronda dos.

Lea más: (VIDEO) Barcelona SC recuerda los goles de Mario Pineida con el club

Alineaciones del Independiente del Valle vs. Barcelona SC por la LigaPro

EN VIVO | Independiente del Valle vs. Barcelona SC por el cierre del hexagonal final de la LigaPro

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Liga Pro
Liga Pro EC
LigaPro
LigaPro2025
Liga Ecuabet
Barcelona SC
Independiente del Valle
Ismael Rescalvo
Antonio Álvarez
Ecuador
Noticias
Recomendadas