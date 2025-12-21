Fútbol Nacional
21 dic 2025 , 16:40

Los emotivos homenajes de Barcelona SC e Independiente del Valle a Mario Pineida

Barcelona SC e Independiente del Valle realizaron emotivos homenajes a Mario Pineida, quien fue asesinado, y varios de sus compañeros lloraron.

   
    Barcelona SC hizo un emotivo homenaje a Mario Pineida.( API )
Antes de realizarse el duelo entre Barcelona SC e Independiente del Valle por el cierre del hexagonal final, los jugadores toreros y rayados realizaron homenajes a Mario Pineida.

El jugador fue asesinado en los exteriores de una carnicería en Samanes 4, norte de Guayaquil, en un ataque armado, junto a una mujer.

Este domingo 21 de diciembre, en el ingreso a la cancha, los futbolistas de Barcelona SC vistieron el dorsal 2 al saltar a la cancha en homenaje a Pineida.

Lea más: (VIDEO) Barcelona SC recuerda los goles de Mario Pineida con el club

Posteriormente, en la foto de los clubes, los jugadores de Barcelona e Independiente del Valle posaron con una bandera con el mensaje “siempre con nosotros, Marito”.

  • Los jugadores de Barcelona SC e Independiente del Valle posaron una bandera
    Los jugadores de Barcelona SC e Independiente del Valle posaron una bandera ( API )
  • Los jugadores de Barcelona SC salieron con la camiseta de Mario Pineida.
    Los jugadores de Barcelona SC salieron con la camiseta de Mario Pineida. ( Redes sociales )
  • Barcelona SC vistió una cinta negra con el número 2 de Mario Pineida.
    Barcelona SC vistió una cinta negra con el número 2 de Mario Pineida. ( Redes sociales )

Luego, en el emotivo minuto de silencio, la directiva de Independiente del Valle proyectó un video de la carrera de Pineida y sus acciones con los toreros.

Lea más: Las entradas del Barcelona SC vs. Inter Miami de Lionel Messi salen a la venta desde el lunes 22 de diciembre

El momento fue tan sensible que jugadores como Octavio Rivero y otros miembros del plantel lloraron por el hecho.

Además, los futbolistas de Barcelona SC lucieron una cinta negra con el dorsal 2, en homenaje de Pineida.

