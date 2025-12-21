Los emotivos homenajes de Barcelona SC e Independiente del Valle a Mario Pineida

Antes de realizarse el duelo entre Barcelona SC e Independiente del Valle por el cierre del hexagonal final, los jugadores toreros y rayados realizaron homenajes a Mario Pineida.

El jugador fue asesinado en los exteriores de una carnicería en Samanes 4, norte de Guayaquil, en un ataque armado, junto a una mujer.

Este domingo 21 de diciembre, en el ingreso a la cancha, los futbolistas de Barcelona SC vistieron el dorsal 2 al saltar a la cancha en homenaje a Pineida.

Posteriormente, en la foto de los clubes, los jugadores de Barcelona e Independiente del Valle posaron con una bandera con el mensaje “siempre con nosotros, Marito”.