Los emotivos homenajes de Barcelona SC e Independiente del Valle a Mario Pineida

Antes de realizarse el duelo entre <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/barcelona-sc target=_blank>Barcelona SC</a> e Independiente del Valle por el cierre del hexagonal final, los j<b>ugadores toreros y rayados realizaron homenajes a <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mario-pineida target=_blank>Mario Pineida</a>.</b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/detalles-asesinato-mario-pineida-guayaquil-FD10577772 target=_blank>El <b>jugador fue</b></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/video-barcelona-sc-recuerda-goles-mario-pineida-club-KN10590039 target=_blank></a> <b></b>