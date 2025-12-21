Fútbol Nacional
21 dic 2025 , 15:34

EN VIVO | Orense vs. Libertad por el hexagonal final de la LigaPro

Sigue en vivo el encuentro entre Orense y Libertad por la fecha 10 del hexagonal final de la LigaPro, en el estadio 9 de Mayo.

   
    Orense jugará contra Libertad FC por el hexagonal final de la LigaPro.( Ecuavisa )
Este domingo 21 de diciembre, Orense SC se mide a Libertad de Loja por la fecha 10 del hexagonal final de la LigaPro, en el estadio 9 de Mayo.

Los dos clubes ya conocen que jugarán la Copa Sudamericana 2026 y saben sus rivales para disputar la ronda previa de la competición.

El líder del hexagonal va a enfrentar al Macará; mientras que el segundo lugar jugará contra el Deportivo Cuenca, en condición de visitante, para entrar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Alineaciones del Orense vs. Libertad por la LigaPro

