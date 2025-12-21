Fútbol Internacional
Así quedaron los partidos de los ecuatorianos en la Copa Sudamericana 2026

Los dos partidos de la ronda previa de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 ya quedaron definidos.

   
    Deportivo Cuenca, Macará, Orense y Libertad jugarán la Copa Sudamericana 2026 como representantes de Ecuador.( Redes sociales )
Este domingo 21 de diciembre se definió los equipos ecuatorianos que disputarán los dos partidos de la ronda previa de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Los primeros en quedar definidos en su posición en el segundo hexagonal de la LigaPro fueron Deportivo Cuenca y Macará, después de la última jornada de la competición.

Macará venció al Aucas para quedar como líder del segundo hexagonal; mientras que el Deportivo Cuenca se quedó con el segundo lugar, tras golear a Emelec.

Por su lado, en el primer hexagonal, Orense se quedó con el cupo de Ecuador 1, tras un agónico final en el duelo frente Libertad.

Los lojanos empezaron ganando 0-2 el encuentro; sin embargo, los machaleños remontaron el marcador para quedarse con el triunfo 3-2.

Orense se quedó con el quinto lugar del segundo hexagonal.
Entonces, en la tabla de posiciones del hexagonal, Orense quedó en el quinto lugar con 58 puntos; mientras que Libertad se ubicó sexto con 56 unidades.

Así quedaron los partidos de los clubes ecuatorianos

Deportivo Cuenca vs. Libertad

Orense vs. Macará

