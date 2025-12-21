Fútbol Nacional
Así quedó la tabla de posiciones del hexagonal final de la LigaPro, tras la fecha 10

La LigaPro 2025 llegó a su final con los tres partidos del hexagonal final durante la fecha 10 del torneo.

   
    Independiente del Valle quedó como líder del hexagonal final de la LigaPro.( API )
Este domingo 21 de diciembre se terminó la LigaPro 2025 con los partidos restantes del hexagonal final para definir las posiciones de los equipos en la competición.

Independiente del Valle llegó a la fecha como campeón, pero Barcelona SC necesitaba un triunfo para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Sin embargo, los rayados fueron superiores y se quedaron con la victoria 1-0 sobre los toreros, por lo que Barcelona se ubicó en el tercer lugar de la tabla.

En el estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito hizo lo necesario y se impuso 2-0 a la Universidad Católica, tras dos goles de Michael Estrada.

Michael Estrada le dio la victoria de Liga de Quito sobre la Universidad Católica.
Michael Estrada le dio la victoria de Liga de Quito sobre la Universidad Católica. ( API )

Por el marcador, los albos se quedaron con el vicecampeonato y con el cupo que clasifica a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Por otro lado, Orense venció 2-0 al Libertad para apoderarse del cuarto lugar en el hexagonal final de la LigaPro.

Con su posición, Orense será local ante Macará en la ronda previa de la Copa Sudamericana.

Independiente del Valle, líder con 82; segundo, Liga de Quito con 69; tercero, Barcelona SC con 67; cuarto, Universidad Católica con 58; quinto, Orense con 58; y sexto, Libertad con 56.​​​​​​​​​​​​​​​

