Fútbol Nacional
30 nov 2025 , 18:58

Así quedó la tabla de posiciones del segundo hexagonal de la LigaPro, tras la victoria de Emelec Delfín

La pelea del liderato del segundo hexagonal de la LigaPro tuvo movimiento en la séptima fecha con los resultados de este domingo 30 de noviembre.

   
    Emelec se acerca a la parte alta de la tabla de posiciones del segundo hexagonal.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Este domingo 30 de noviembre se disputaron los tres partidos del segundo hexagonal de la LigaPro, y la tabla de posiciones tuvo movimientos para la pelea del cupo para la Copa Sudamericana.

El primer encuentro de la jornada fue la remontada 2-1 del Aucas al Deportivo Cuenca, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, después de un polémico arbitraje por la expulsión de Kliver Moreno.

Con este triunfo, el equipo oriental se adueñó del liderato de forma momentánea, pero el Macará retomó la punta.

El cuadro ambateño superó por 2-0 a El Nacional, que terminó con Jeremy Mejía como portero, pues su arquero titular salió expulsado y no tenía suplente.

El Nacional cayó 2-0 ante el Macará en el segundo hexagonal de la LigaPro.
El Nacional cayó 2-0 ante el Macará en el segundo hexagonal de la LigaPro. ( API )

De esa forma, el Macára recuperó el liderato de la tabla de posiciones para adueñarse del cupo a la Copa Sudamericana.

Finalmente, Emelec se impuso 1-0 al Delfín para soñar con la posible clasificación a la Copa Sudamericana.

La tabla de posiciones del segundo hexagonal queda con: Macará es líder con 56 puntos; segundo, Aucas con 55; tercero, Deportivo Cuenca con 52; cuarto, Emelec con 52; quinto, Delfín con 35; sexto, El Nacional con 33.

