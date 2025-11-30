Christian Cueva no viajó con Emelec a Manta y negocia su regreso a Perú

Este domingo 30 de noviembre, Christian Cueva no viajó con toda la delegación de Emelec a Manta para enfrentar al Delfín en la séptima fecha del hexagonal de la LigaPro, en el estadio Jocay de Manta.

El futbolista peruano no formó parte de la convocatoria del bombillo para medirse ante los cetáceos, y existe la posibilidad de que ya jugó sus últimos partidos con el club.

Según información de la periodista Sonia Pérez, Cueva ya tiene avanzadas las negociaciones con un equipo peruano para el 2026.

Lea más: EN VIVO | Liga de Portoviejo vs. Aampetra por el ascenso a la Serie B

El jugador de 34 años está en la órbita de Sport Boys para su fichaje, pues uno de los directivos ha propuesto el traspaso del peruano para la próxima temporada.

Cueva tiene contrato vigente con Emelec hasta junio del 2026; sin embargo, el peruano podrá no cumplir con la totalidad de su acuerdo.