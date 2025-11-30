Fútbol Nacional
30 nov 2025 , 15:12

Christian Cueva no viajó con Emelec a Manta y negocia su regreso a Perú

Christian Cueva no formó parte de la delegación de Emelec para viajar a Manta para enfrentar al Delfín por la séptima fecha del segundo hexagonal de la LigaPro

   
  • Christian Cueva no viajó con Emelec a Manta y negocia su regreso a Perú
    Christian Cueva negocia su regreso al fútbol peruano para el 2026.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Este domingo 30 de noviembre, Christian Cueva no viajó con toda la delegación de Emelec a Manta para enfrentar al Delfín en la séptima fecha del hexagonal de la LigaPro, en el estadio Jocay de Manta.

El futbolista peruano no formó parte de la convocatoria del bombillo para medirse ante los cetáceos, y existe la posibilidad de que ya jugó sus últimos partidos con el club.

Según información de la periodista Sonia Pérez, Cueva ya tiene avanzadas las negociaciones con un equipo peruano para el 2026.

Lea más: EN VIVO | Liga de Portoviejo vs. Aampetra por el ascenso a la Serie B

El jugador de 34 años está en la órbita de Sport Boys para su fichaje, pues uno de los directivos ha propuesto el traspaso del peruano para la próxima temporada.

Cueva tiene contrato vigente con Emelec hasta junio del 2026; sin embargo, el peruano podrá no cumplir con la totalidad de su acuerdo.

Christian Cueva jugó 16 partidos con Emelec en este 2025.
Christian Cueva jugó 16 partidos con Emelec en este 2025. ( Redes sociales )

Lea más: Chelsea, con Moisés Caicedo expulsado, empató 1-1 con el Arsenal de Piero Hincapié

Christian arribó al fútbol ecuatoriano a mediados del 2025, en ese lapso de tiempo ha disputado 15 partidos con dos goles y dos asistencias.

El bombillo enfrentará al Delfín este domingo 30 de noviembre, a las 18:00, por la transmisión de Zapping.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Liga Pro
Liga Pro EC
LigaPro
LigaPro2025
Liga Ecuabet
Emelec
Christian Cueva
Jorge Guzmán
Ecuador
Noticias
Recomendadas