Fútbol Nacional
30 nov 2025 , 14:10

EN VIVO | Macará vs. El Nacional por el segundo hexagonal de la LigaPro

Sigue en vivo el minuto a minuto a minuto del enfrentamiento entre Macará vs. El Nacional por la séptima fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.

   
  • EN VIVO | Macará vs. El Nacional por el segundo hexagonal de la LigaPro
    Macará vs. El Nacional por la LigaPro.( Ecuavisa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

La jornada de este domingo 30 de noviembre sigue con el encuentro entre Macará vs. El Nacional por la séptima fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.

El cuadro ambateño busca mantenerse como líder del segundo hexagonal para la posible clasificación a la Copa Sudamericana.

Por su lado, los puros criollos tienen bastante incertidumbre, después de que la LigaPro confirmó la resta de nueve puntos en la tabla de posiciones.

Lea más: EN VIVO | Liga de Portoviejo vs. Aampetra por el ascenso a la Serie B

Alineaciones confirmadas Macará vs. El Nacional por el segundo hexagonal de la LigaPro

EN VIVO | Macará vs. El Nacional por la LigaPro

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Liga Pro
Liga Pro EC
LigaPro
LigaPro2025
Liga Ecuabet
El Nacional
Macará
Ecuador
Noticias
Recomendadas