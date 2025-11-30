EN VIVO | Macará vs. El Nacional por el segundo hexagonal de la LigaPro

La jornada de este domingo 30 de noviembre sigue con el <b>encuentro entre <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/macara target=_blank>Macará</a> vs. <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/el-nacional target=_blank>El Nacional</a></b> por la séptima fecha del segundo hexagonal de la LigaPro. El cuadro ambateño busca <b>mantenerse como líder</b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/ligapro-confirmo-resta-nueve-puntos-el-nacional-tabla-posiciones-HM10490447 target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-liga-de-portoviejo-vs-aampetra-resultado-ascenso-serie-b-EM10490774 target=_blank></a>