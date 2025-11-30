EN VIVO | Delfín 0-1 Emelec por el segundo hexagonal de la LigaPro

La jornada del fútbol ecuatoriano de este domingo 30 de noviembre se cierra con el enfrentamiento entre Delfín SC y Emelec por la séptima fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.

En el inicio del encuentro, Justin Cuero tuvo la oportunidad en abrir el marcador al rematar a portería vacía, pero su disparo fue bloqueado.

Al minuto 37, todo Emelec se volcó al árbitro central para reclamar una jugada penal, pues el balón impactó en la mano de un futbolista de Delfín, pero el VAR no consideró que fue sancionable.

En la siguiente jugada, Cuero impactó un disparo en el travesaño y no pudo poner el 1-0, pero el bombillo siguió buscando el primer tanto del juego.

Para el inicio del segundo tiempo, la ocasión más peligrosa fue de los cetáceos con un disparo lejano a la portería del bombillo; sin embargo, el remate fue controlado por Pedro Ortiz.

Después, al minuto 52, Luis Castillo agarró un balón desde fuera del área y remató con fuerza para superar a Brian Heras y poner el 0-1.