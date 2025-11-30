Fútbol Nacional
30 nov 2025 , 13:28

EN VIVO | Liga de Portoviejo vs. Aampetra por el ascenso a la Serie B

Sigue en vivo el enfrentamiento entre Liga de Portoviejo y Club Deportivo Aampetra por la vuelta de las semifinales del Ascenso Nacional.

   
Este domingo 30 de noviembre se define el primer equipo ascendido a la Serie B, el encuentro entre Liga de Portoviejo y Club Deportivo Aampetra va a definir la vuelta de las semifinales.

En la ida de la serie, en el estadio General Rumiñahui, los dos clubes igualaron 0-0. En caso de empatar, el clasificado se define en penales.

Por el otro lado de la llave, Cuenca Juniors venció 2-0 a Mineros SC en la ida de las semifinales del Ascenso.

