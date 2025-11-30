El emotivo mensaje de Gonzalo Plata por ser campeón de la Copa Libertadores 2025 con Flamengo

Gonzalo Plata no pudo estar en la cancha para ayudar al Flamengo a vencer al Palmeiras en la final de la Copa Libertadores, pero el futbolista ecuatoriano vivió con mucha intensidad el partido.

El extremo sí estuvo en el estadio Monumental de Lima, pero vio el encuentro desde las gradas por su expulsión en la vuelta de las semifinales ante Racing.

Después del pitazo final, Plata, junto a toda la delegación, bajó para celebrar la conquista de la gloria eterna del Mengao por cuarta ocasión en la historia del club.

Gonzalo aprovechó la celebración y publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado de dos fotos con la medalla dorada.