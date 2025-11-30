Fútbol Internacional
El emotivo mensaje de Gonzalo Plata por ser campeón de la Copa Libertadores 2025 con Flamengo

Gonzalo Plata mostró su emoción por consagrarse campeón de la Copa Libertadores 2025 con Flamengo, tras vencer al Palmeiras.

   
    Gonzalo Plata se consagró campeón con el Flamengo de la Copa Libertadores 2025.( Redes sociales )
Gonzalo Plata no pudo estar en la cancha para ayudar al Flamengo a vencer al Palmeiras en la final de la Copa Libertadores, pero el futbolista ecuatoriano vivió con mucha intensidad el partido.

El extremo sí estuvo en el estadio Monumental de Lima, pero vio el encuentro desde las gradas por su expulsión en la vuelta de las semifinales ante Racing.

Después del pitazo final, Plata, junto a toda la delegación, bajó para celebrar la conquista de la gloria eterna del Mengao por cuarta ocasión en la historia del club.

Gonzalo aprovechó la celebración y publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado de dos fotos con la medalla dorada.

“Somos campeones de América Uno más, gracias a Dios”, escribió Plata, acompañado de una foto levantando el trofeo y en otra con la medalla de campeón.

El ecuatoriano alzó su quinto trofeo desde su llegada al Fla, tras ganar: Copa de Brasil, Campeonato Carioca, Supercopa de Brasil, Taça Guanabara y Copa Libertadores.

En esta edición del torneo Conmebol, Gonzalo disputó siete partidos, sin goles aportados, pero con dos asistencias registradas para su ayuda en el torneo.

