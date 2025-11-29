Fútbol Nacional
Así quedó la tabla de posiciones del hexagonal final de la LigaPro, tras el empate de Barcelona SC con Libertad

La séptima fecha del hexagonal final de la LigaPro provocó algunos cambios en la tabla de posiciones y dejan la lucha por el segundo puesto al rojo vivo.

   
    Barcelona SC igualó 1-1 ante Libertad en la LigaPro.( API )
Este sábado 29 de noviembre se disputaron los dos partidos restantes del hexagonal final de la LigaPro, y los resultados dejaron al rojo vivo la pelea por el segundo lugar en la tabla de posiciones.

La jornada inició el viernes 28 de noviembre con el triunfo 2-1 de Liga de Quito a Independiente del Valle y evitó que los rayados celebren el campeonato en Casa Blanca.

Los albos recortaron su distancia con los líderes a nueve puntos, con 12 unidades por disputar y un enfrentamiento entre ellos pendiente por disputar.

Orense y Universidad Católica igualaron 0-0 en la LigaPro.
Orense y Universidad Católica igualaron 0-0 en la LigaPro. ( API )

Luego, el sábado 29 de noviembre, la Universidad Católica no pudo superar al Orense y se conformó por el empate 0-0.

Finalmente, Barcelona SC igualó 1-1 ante Libertad para mantenerse en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

Los toreros estaban ganando 1-0 con el gol de Xavier Arreaga hasta los minutos finales, después Diego Ávila igualó el encuentro.

Con este resultado, Barcelona SC se ubica en el tercer lugar de la LigaPro con 61 puntos, a dos unidades de Liga de Quito.

Así quedó la tabla de posiciones del hexagonal final de la LigaPro

