Así quedó la tabla de posiciones del hexagonal final de la LigaPro, tras el empate de Barcelona SC con Libertad

Este sábado 29 de noviembre se disputaron los dos partidos restantes del hexagonal final de la LigaPro, y los resultados dejaron al rojo vivo la pelea por el segundo lugar en la tabla de posiciones.

La jornada inició el viernes 28 de noviembre con el triunfo 2-1 de Liga de Quito a Independiente del Valle y evitó que los rayados celebren el campeonato en Casa Blanca.

Los albos recortaron su distancia con los líderes a nueve puntos, con 12 unidades por disputar y un enfrentamiento entre ellos pendiente por disputar.