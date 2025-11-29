Fútbol Nacional
29 nov 2025 , 17:41

EN VIVO | Libertad vs. Barcelona SC por el hexagonal final de la LigaPro

Sigue en vivo el minuto a minuto del duelo entre Libertad FC y Barcelona SC por la séptima fecha del hexagonal final de la LigaPro.

   
  • EN VIVO | Libertad vs. Barcelona SC por el hexagonal final de la LigaPro
    Libertad enfrenta a Barcelona SC por la séptima fecha del hexagonal final de la LigaPro.( Ecuavisa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

La jornada de este sábado 29 de noviembre llega a su final con el cruce entre Libertad FC y Barcelona SC, en el estadio Reina del Cisne, por la séptima fecha del hexagonal principal de la LigaPro.

Los toreros necesitan una victoria para no alejarse del segundo puesto, tras la victoria de Liga de Quito, y mantener las esperanzas de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En cambio, Libertad desea aprovechar todos los puntos posibles para soñar con una posible clasificación a fase previa de la Libertadores.

Lea más: Guayaquil City confirmó el fichaje de Damián Díaz para 2026

Las alineaciones del Libertad vs. Barcelona SC por la LigaPro

EN VIVO | Libertad vs. Barcelona SC por la LigaPro

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Liga Pro
Liga Pro EC
LigaPro
Liga Pro de Ecuador
LigaPro2025
Liga Ecuabet
Barcelona SC
Ismael Rescalvo
Libertad
Ecuador
Noticias
Recomendadas