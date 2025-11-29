¿Por qué Gonzalo Plata no jugó la final de la Copa Libertadores con Flamengo ante Palmeiras?

Este sábado 29 de noviembre se disputó la final de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/copa-libertadores target=_blank>Copa Libertadores</a> entre Flamengo y Palmeiras, pero <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/gonzalo-plata target=_blank>Gonzalo Plata</a><b> fue obligado a quedarse fuera </b>del partido. Plata fue una de las estrellas del Fla<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/envivo-palmeiras-vs-flamengo-resultado-campeon-final-copa-libertadores-AN10489119 target=_blank></a><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/moises-caicedo-chelsea-jugando-dolor-romperse-premier-league-CN10488820 target=_blank></a>