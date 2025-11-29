¿Por qué Gonzalo Plata no jugó la final de la Copa Libertadores con Flamengo ante Palmeiras?

El jugador de 25 años compartió en sus redes sociales su asiento desde las gradas para ver el enfrentamiento por el título de la Libertadores.

Plata fue una de las estrellas del Fla para conseguir el pase a la final durante la competición ; sin embargo, el extremo no apareció para el partido definitorio .

Este sábado 29 de noviembre se disputó la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras, pero Gonzalo Plata fue obligado a quedarse fuera del partido.

Gonzalo Plata no pudo jugar la final de la Copa Libertadores por su expulsión en las semifinales del torneo ante Racing Club.

Gonzalo Plata, de Flamengo, recibió tarjeta roja, en un partido de semifinal de la Copa Libertadores entre Racing y Flamengo en el estadio Presidente Perón, en Avellaneda.

Gonzalo Plata, de Flamengo, recibió tarjeta roja, en un partido de semifinal de la Copa Libertadores entre Racing y Flamengo en el estadio Presidente Perón, en Avellaneda. ( )

En el partos más reciente de la competición, el ecuatoriano recibió la roja directa por golpear en la zona baja a Marcos Rojo, y la jugada no fue revisada en el VAR.

Lea más: ¿Piero Hincapié será titular en el Arsenal ante Chelsea? Esto dijo Mikel Arteta



Además de perderse la final, Gonzalo no podrá jugar el primer partido de la fase de grupos de la próxima edición para cumplir su sanción.

A pesar de no poder sumar minutos, Plata viajó con la delegación del Flamengo y se encuentra en las gradas del estadio Monumental de Lima.