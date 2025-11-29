Fútbol Internacional
29 nov 2025 , 14:35

EN VIVO | Palmeiras y Flamengo confirman alineaciones para la final de la Copa Libertadores

Sigue en vivo el relato del minuto a minuto del enfrentamiento entre el Palmeiras y el Flamengo de Gonzalo Plata por la final de la Copa Libertadores.

   
    Palmeiras y Flamengo de Gonzalo Plata se enfrentan en la final de la Copa Libertadores 2025.( Ecuavisa )
Palmeiras y Flamengo de Gonzalo Plata se enfrentan por la final de la Copa Libertadores 2025, este sábado 29 de noviembre, en el estadio Monumental de Lima.

El futbolista ecuatoriano está obligado a ver el partido desde las gradas por su expulsión en las semifinales ante Racing Club, tras una disputa con Marcos Rojo.

Además de competir por la Libertadores, el Flamengo y Palmeiras están en la pelea por el liderato del Brasieirao para consagrarse campeón.

La Conmebol anunció que el partido comenzará a las 16:15

Alineaciones del Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores

EN VIVO | Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores

