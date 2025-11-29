EN VIVO | Palmeiras y Flamengo confirman alineaciones para la final de la Copa Libertadores

Palmeiras y Flamengo de Gonzalo Plata se enfrentan por la final de la Copa Libertadores 2025, este sábado 29 de noviembre, en el estadio Monumental de Lima.

El futbolista ecuatoriano está obligado a ver el partido desde las gradas por su expulsión en las semifinales ante Racing Club, tras una disputa con Marcos Rojo.

Además de competir por la Libertadores, el Flamengo y Palmeiras están en la pelea por el liderato del Brasieirao para consagrarse campeón.

La Conmebol anunció que el partido comenzará a las 16:15

