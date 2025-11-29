Fútbol Nacional
29 nov 2025 , 11:45

EN VIVO | Vinotinto vs. Mushuc Runa por el cuadrangular del no descenso de la LigaPro

Sigue en vivo el minuto a minuto del enfrentamiento entre Vinotinto vs. Mushuc Runa por la sexta fecha del cuadrangular del no descenso de la LigaPro.

   
    Vinotinto enfrentará al Mushuc Runa por el cuadrangular del descenso de la LigaPro.( Ecuavisa )
La jornada de este sábado 29 de noviembre arrancará con el encuentro entre Vinotinto y Mushuc Runa por la sexta fecha del cuadrangular del no descenso de la LigaPro.

El Vinotinto se convirtió en el primer descendido a la Serie B, pero la posible sanción de El Nacional le dio esperanzas para mantener la categoría y necesita salir del último lugar.

Por su lado, el ponchito es segundo del cuadrangular y le basta con un empate para mantenerse en la máxima categoría.

Alineaciones del Vinotinto vs. Mushuc Runa por el cuadrangular del no descenso de la LigaPro

