EN VIVO | Vinotinto vs. Mushuc Runa por el cuadrangular del no descenso de la LigaPro

La jornada de este sábado 29 de noviembre arrancará con el <b>encuentro entre <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/vinotinto target=_blank>Vinotinto</a> y <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mushuc-runa target=_blank>Mushuc Runa</a></b> por la sexta fecha del cuadrangular del no descenso de la LigaPro. El <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/vinotinto-el-primer-descendido-a-la-serie-b-MD10460297 target=_blank>Vinotinto se convirtió en el</a></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/burla-liga-de-quito-independiente-del-valle-no-campeon-ligapro-LN10488399 target=_blank></a>