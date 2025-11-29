EN VIVO | Vinotinto vs. Mushuc Runa por el cuadrangular del no descenso de la LigaPro

La jornada de este sábado 29 de noviembre arrancará con el encuentro entre Vinotinto y Mushuc Runa por la sexta fecha del cuadrangular del no descenso de la LigaPro.

El Vinotinto se convirtió en el primer descendido a la Serie B, pero la posible sanción de El Nacional le dio esperanzas para mantener la categoría y necesita salir del último lugar.

Por su lado, el ponchito es segundo del cuadrangular y le basta con un empate para mantenerse en la máxima categoría.

