Fútbol Nacional
29 nov 2025 , 10:51

Barcelona SC viaja con tres bajas a Loja para enfrentar a Libertad en la LigaPro

Barcelona SC confirmó la ausencia de Leonai Souza, Octavio Rivero y Joao Rojas por lesión para medirse ante Libertad en la séptima fecha del hexagonal final.

   
    Joao Rojas se perderá el enfrentamiento de Barcelona SC ante Libertad por la LigaPro.( API )
Barcelona SC viajará a Loja para enfrentar a Libertad FC en la fecha siete del hexagonal final de la LigaPro, pero los toreros tienen tres bajas sensibles para el duelo en el estadio Reina del Cisne..

Durante la semana, Ismael Rescalvo tenía en duda la presencia de dos futbolistas, pero después de la última sesión de entrenamiento se confirmó la lesión de tres jugadores.

Barcelona SC jugará ante los lojanos sin la presencia de: Leonai Souza, Joao Rojas y Octavio Rivero, todos por lesión, después de que Rojas y Rivero enfrentaron a Liga de Quito.

El brasileño sufre de pubalgia y está realizando el proceso de recuperación para volver al terreno, tras ausentarse en la fecha más reciente.

Joao sufrió un golpe en la pierna izquierda que lo obligó a realizar sesiones con el fisio para su vuelta; mientras que Octavio está con tratamiento médico por una contusión en el pie derecho.

Con la ausencia del extremo y el delantero, Jandry Gómez y Miguel Parrales se perfilan a arrancar desde el inicio del encuentro.

El enfrentamiento entre Libertad y Barcelona SC se disputará este sábado 29 de noviembre, a las 19:00, por la transmisión de Ecuavisa.

