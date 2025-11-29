Fútbol Nacional
29 nov 2025 , 09:16

¿El Nacional descenderá a la Serie B por deudas? Esto dijo Miguel Ángel Loor

El presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, se pronunció por la posibilidad de que El Nacional descienda a la Serie B por errores administrativos.

   
    El Nacional puede descender a la Serie B del fútbol ecuatoriano( API )
En las últimas horas, existió la información de que El Nacional va a descender a la Serie B por varias deudas impagadas, pues se realizará de manera administrativa por no cancelar valores pendientes dentro de los plazos determinados.

Los puros criollos debían cancelar USD 50 000 antes de este viernes 28 de noviembre, pero no lo completaron y cometieron la infracción por tercera ocasión, algo castigado con descenso administrativo.

Por esa razón, en medio de la incertidumbre, el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, reveló que sí es real el posible descenso de El Nacional; sin embargo, la FEF no ha notificado a la competición.

“LigaPro no ha recibido ninguna sanción de resta de puntos a El Nacional en lo que va del 2025”, explicó Loor al reclamar la falta de comunicación del organismo.

Miguel Ángel agregó que “no entendemos cómo podría estar sancionado con la máxima pena que es descenso directo a la Serie B si para llegar a eso debió haberse notificado sanciones previas”, cerró.

¿El Nacional descendería a la Serie B o a la Segunda Categoría?

Es decir, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ha sancionado en tres ocasiones a El Nacional por deudas impagas; sin embargo, no ha notificado en ninguna de las veces a la LigaPro para realizar la resta de puntos.

Ahora, los puros criollos están apelando que no existió una notificación de las sanciones previas, a pesar del debido conocimiento de sus directivos.

El reglamento señala que en caso de confirmarse el castigo, el club bajará a la Serie B. "Si un club pierde la categoría, ya sea por retiro o sanción, será considerado último de la tabla de posiciones. Este equipo pasará también a integrar la serie inmediata inferior”, explica el reglamento.

