El Nacional vuelve a ser sancionado por deudas con exjugadores y profundiza su crisis

El Club Deportivo El Nacional fue suspendido nuevamente en sus derechos por la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) debido a deudas impagas con cuatro exjugadores, que ascienden a USD 26.983,33. La medida, emitida el 28 de octubre de 2025 en Guayaquil, marca la segunda sanción del año para el equipo militar por incumplimiento de obligaciones financieras.

El documento oficial detalla los montos pendientes con Daniel Alberto Patiño (USD 5.000), Marcelo Javier Zuleta (USD 15.750), Nelson Patricio Vega Pérez (USD 2.833,33) y José María Garay Clavijo (USD 3.400).

Según lo establecido en los artículos 150 y 151 del Código Disciplinario de la FEF, El Nacional dispone hasta las 17:00 del viernes hábil siguiente a la notificación para presentar los comprobantes de pago correspondientes. De no hacerlo, el club perderá seis puntos en la tabla de posiciones de la Liga Pro 2025.

La información fue dada a conocer por el periodista Deco Espinoza Ortiz, quien difundió el oficio oficial a través de sus redes sociales.

Esta nueva sanción agrava la situación deportiva y económica del conjunto criollo, que actualmente se ubica en la zona media-baja del campeonato. Una tercera sanción similar podría acarrear el descenso automático a la Serie B, lo que pone en entredicho la estabilidad institucional de uno de los clubes más tradicionales del fútbol ecuatoriano.

La directiva de El Nacional aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las medidas que adoptará para resolver el conflicto.