31 oct 2025 , 10:36

El Nacional llegó a los cuatro días sin entrenar por falta de pagos, antes de enfrentar al Aucas por la LigaPro

La crisis económica del fútbol ecuatoriano ha impactado con fuerza a El Nacional, ya que los jugadores de los puros criollos no han entrenado por cuatro días consecutivos por falta de pagos.

   
    20 de octubre del 2025 Encuentro entre El Nacional VS D. Cuenca por LigaEcuabet en el estadio Atahualpa. API/HENRY LAPO( HENRY LAPO )
La crisis económica de El Nacional empezó a llegar a niveles preocupantes, después de que el plantel de los puros criollos decidió no entrenar por cuarto día consecutivo por falta de pagos.

El conjunto quiteño no ha podido llegar a un acuerdo con la directiva para encontrar una solución a la crisis económica y regresar a las prácticas, informó la cuenta Rojo total

El plantel de El Nacional reclama seis meses de deuda de la directiva de Marco Pazos, por lo que no han entrenado para presionar el pago de algunos de los valores pendientes.

Hasta ahora, el conjunto quiteño no ha realizado ningún entrenamiento durante la semana; sin embargo, los futbolistas realizan ejercicios individuales para mantener el ritmo.

El Nacional lleva cuatro días seguidos sin entrenar.
El Nacional lleva cuatro días seguidos sin entrenar. ( Redes sociales )

De esa forma, el plantel ya determinó que sí se presentará para jugar ante el Aucas por la cuarta fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.

El encuentro entre El Nacional y Aucas se disputará este sábado 1 de noviembre, a las 16:30, por la transmisión de Ecuavisa.

En esta misma semana, Barcelona SC y Emelec paralizaron las prácticas por deudas; no obstante, los dos clubes del Astillero ya regresaron al entrenamiento.

