Fútbol Internacional
31 oct 2025 , 08:59

Así va el ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029 luego de las semifinales de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores no solo entrega gloria continental y premios millonarios: también es clave para el ranking CONMEBOL que definirá a los clasificados al Mundial de Clubes 2029.

   
  • Así va el ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029 luego de las semifinales de la Copa Libertadores
    Jugadores de ambos clubes disputando el balón.( ARCHIVO )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

La Copa Libertadores no solo entrega gloria continental y premios millonarios: también es clave para el ranking CONMEBOL que definirá a los clasificados al Mundial de Clubes 2029. Con la confirmación de los finalistas, Palmeiras y Flamengo dieron un paso importante en esa carrera.

En las semifinales, Liga de Quito y Flamengo se habían adelantado al ganar los partidos de ida, sumando tres puntos valiosos en el ranking. Sin embargo, las revanchas cambiaron el panorama: Palmeiras se impuso con autoridad y el Fla aseguró su boleto a la final, lo que impactó directamente en la tabla de posiciones.

Lea: Presidenta del Palmeiras interrumpe la rueda de prensa para felicitar a Abel Ferreira tras la hazaña en la Libertadores

Tras los últimos resultados, el Palmeiras lidera con 46 puntos, seguido por Flamengo con 39. Más atrás aparecen Racing y Liga de Quito, ambos con 35 puntos, mientras que Estudiantes (28) y São Paulo (25) completan el top seis.

De acuerdo con el reglamento, clasificarán al Mundial de Clubes los campeones de la Libertadores y los dos mejores equipos del ranking CONMEBOL al cierre del ciclo.

Temas
Copa Libertadores
mundial de clubes
Liga de Quito
Sudamérica
Noticias
Recomendadas