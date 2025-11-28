Fútbol Nacional
Así quedó la tabla de posiciones del hexagonal principal de la LigaPro

   
    El delantero de Liga de Quito, Lisandro Alzugaray, celebra su gol contra Independiente del Valle por la LigaPro( API )
Liga de Quito remontó y derrotó 2-1 a Independiente del Valle en el estadio Rodrigo Paz Delgado por la séptima fecha del hexagonal principal de la LigaPro. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones?

Con este triunfo, Liga de Quito se mantiene en el segundo lugar de la clasificación con 65 puntos, mientras que Independiente del Valle conserva el liderato con 74 unidades y sigue siendo el principal candidato a coronarse campeón de la LigaPro.

El primer tiempo finalizó con un empate sin goles; sin embargo, en la etapa de complemento llegaron las emociones. Claudio Spinelli adelantó a la visita, mientras que Alexander Alvarado igualó el marcador.

Sobre el final del partido, Lisandro Alzugaray marcó el 2-1 definitivo y ahogó la fiesta de campeón de los negriazules.

De esta manera, los albos mantienen vivas sus posibilidades de pelear el título y acceder de forma directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Así quedó la tabla de posiciones:

