Javier Rabanal: “Este campeonato podemos perderlo si seguimos haciendo las cosas así”

Independiente del Valle perdió la posibilidad de celebrar el campeonato de la LigaPro, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, tras caer de forma agónica ante Liga de Quito y su entrenador se preocupó.

El director técnico de los rayados, Javier Rabanal, fue consultado por la posible coronación en la próxima fecha, algo que el español puso en duda por el bajo nivel del plantel.

“Evidentemente no, no somos campeones de LigaPro, hay que ver los números. No pudimos lograr el empate que nos dejaba prácticamente ahí. Más que ganarlo Liga, este campeonato podemos perderlo nosotros si seguimos haciendo las cosas así”, lamentó el DT en rueda de prensa.

Rabanal agregó que “no sé si es la ansiedad, pero sí que estamos haciendo cosas... como expulsiones que no tuvimos prácticamente en todo el año. Habíamos perdido dos partidos de 30 y ahora perdimos dos de tres”, lamentó el estratega.