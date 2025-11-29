Fútbol Nacional
29 nov 2025 , 09:43

Javier Rabanal: “Este campeonato podemos perderlo si seguimos haciendo las cosas así”

El entrenador de Independiente del Valle, Javier Rabanal, lamentó la agónica derrota ante Liga de Quito y mostró su preocupación por el bajo nivel del club.

   
  • Javier Rabanal: “Este campeonato podemos perderlo si seguimos haciendo las cosas así”
    Javier Rabanal criticó el nivel de Independiente del Valle en las últimas fechas de la LigaPro.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Independiente del Valle perdió la posibilidad de celebrar el campeonato de la LigaPro, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, tras caer de forma agónica ante Liga de Quito y su entrenador se preocupó.

El director técnico de los rayados, Javier Rabanal, fue consultado por la posible coronación en la próxima fecha, algo que el español puso en duda por el bajo nivel del plantel.

“Evidentemente no, no somos campeones de LigaPro, hay que ver los números. No pudimos lograr el empate que nos dejaba prácticamente ahí. Más que ganarlo Liga, este campeonato podemos perderlo nosotros si seguimos haciendo las cosas así”, lamentó el DT en rueda de prensa.

Lea más: ¿El Nacional descenderá a la Serie B por deudas? Esto dijo Miguel Ángel Loor

Rabanal agregó que “no sé si es la ansiedad, pero sí que estamos haciendo cosas... como expulsiones que no tuvimos prácticamente en todo el año. Habíamos perdido dos partidos de 30 y ahora perdimos dos de tres”, lamentó el estratega.

Liga de Quito remontó y venció 2-1 a Independiente del Valle en la séptima fecha del hexagonal final de la LigaPro.
Liga de Quito remontó y venció 2-1 a Independiente del Valle en la séptima fecha del hexagonal final de la LigaPro. ( API )

En no poder asegurar el título en las últimas fechas, el español reconoció que “ante la (Universidad) Católica y ante Liga cometemos errores que no van y pasan lo que pasa. Repito, es una liga que difícilmente no vayamos a ganar, pero cometemos errores infantiles y debemos ganarla con mayor autoridad”.

Lea más: Así quedó la tabla de posiciones del hexagonal principal de la LigaPro

Finalmente, Rabanal dijo que “no queremos dar la vuelta olímpica en la casa de Liga, yo quiero ser campeón. Me da igual en el Banco Guayaquil, en Casa Blanca o donde fuera... Hemos perdido el partido no por falta de ambición, sino porque le dimos la espalda a un córner, como si tuviésemos 12 años”, cerró.

En la próxima fecha, Independiente del Valle recibe a Libertad de Loja el sábado 6 de diciembre, a las 17:00, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Liga Pro
Liga Pro EC
LigaPro
LigaPro2025
Liga Ecuabet
Liga de Quito
Independiente del Valle
Javier Rabanal
Ecuador
Noticias
Recomendadas