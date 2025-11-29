Fútbol Nacional
Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular del no descenso de la LigaPro

Este sábado 29 de noviembre se definieron los dos equipos de la LigaPro que descenderán a la Serie B para el 2026.

   
    Manta consiguió la permanencia para el 2026, tras empatar con Técnico Universitario.( API )
El cuadrangular del no descenso de la LigaPro llegó a su final con un cierre de infarto para definir a los dos equipos que van a jugar en la Serie B para el 2026.

Antes de la jornada existió la información de que El Nacional bajará de categoría por deudas, en tal caso pasará a ser último en la tabla y el penúltimo se quedará, pero aún no se ha confirmado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Así mismo, el Vinotinto se convirtió en el primer descendido de la LigaPro en la fecha anterior, por lo que llegó al encuentro definido.

En su encuentro, el Mushuc Runa igualó 0-0 con Vinotinto, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, y el ponchito salvó la categoría.

Mushuc Runa y Vinotinto igualaron 0-0 en la última fecha de la LigaPro.
Mushuc Runa y Vinotinto igualaron 0-0 en la última fecha de la LigaPro. ( API )

Por su lado, Técnico Universitario se convirtió en el segundo descendido, después de perder 2-3 con el Manta en condición de local.

El Rodillo Rojo necesitaba ganar a los mantenses y esperar que el Mushuc pierda ante Vinotinto, pero ninguna ocurrió.

Por ende, el Técnico Universitario y Vinotinto son los dos equipos descendidos que jugarán en la Serie B 2026.

Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular del no descenso de la LigaPro

