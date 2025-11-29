Fútbol Nacional
29 nov 2025 , 11:37

EN VIVO | Técnico Universitario vs. Manta por el cuadrangular del no descenso de la LigaPro

Sigue en vivo el minuto a minuto del encuentro de Técnico Universitario vs. Manta por la última fecha del cuadrangular del no descenso de la LigaPro.

   
  • EN VIVO | Técnico Universitario vs. Manta por el cuadrangular del no descenso de la LigaPro
    Técnico Universitario enfrentará al Manta por el cuadrangular del no descenso de la LigaPro.( Ecuavisa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

El descenso a la Serie B se va a definir este sábado 29 de noviembre con el duelo entre Técnico Universitario vs. Manta con la permanencia en la máxima categoría de la LigaPro está en juego.

El cuadro ambateño está en los puestos de descenso, por lo que necesita ganar el partido y esperar una derrota del Mushuc Runa para salvar la categoría.

Por su lado, el Manta ya tiene asegurada la permanencia por el gol de diferencia. Por ahora, el futuro de El Nacional podrá cambiar los descensos.

Lea más: EN VIVO | Vinotinto vs. Mushuc Runa por el cuadrangular del no descenso de la LigaPro

Alineaciones del Técnico Universitario vs. Manta por el cuadrangular del no descenso de la LigaPro

EN VIVO | Técnico Universitario vs. Manta por el cuadrangular del no descenso de la LigaPro

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Liga Pro
Liga Pro EC
LigaPro2025
Liga Ecuabet
Manta FC
Técnico Universitario
Ecuador
Noticias
Recomendadas