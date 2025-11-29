EN VIVO | Técnico Universitario vs. Manta por el cuadrangular del no descenso de la LigaPro

El descenso a la Serie B se va a definir este sábado 29 de noviembre con el duelo entre Técnico Universitario vs. Manta con la permanencia en la máxima categoría de la LigaPro está en juego.

El cuadro ambateño está en los puestos de descenso, por lo que necesita ganar el partido y esperar una derrota del Mushuc Runa para salvar la categoría.

Por su lado, el Manta ya tiene asegurada la permanencia por el gol de diferencia. Por ahora, el futuro de El Nacional podrá cambiar los descensos.

