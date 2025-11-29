Guayaquil City confirmó el fichaje de Damián Díaz para 2026

El Guayaquil City quiere tener una destacada participación en la Serie A para el 2026, por lo que el club anunció el traspaso de Damián Kitu Díaz como su segundo refuerzo.

El futbolista nacionalizado ecuatoriano abandonó el fútbol ecuatoriano a mediados del 2024, después de que rescindió su contrato por mutuo acuerdo con los toreros.

Díaz busca aportar experiencia y jerarquía al club guayaquileño para mantenerse en la Serie A, en su primera temporada de regreso a la máxima categoría del fútbol ecuatoriano.

