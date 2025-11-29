Fútbol Nacional
29 nov 2025 , 15:15

EN VIVO | Universidad Católica vs. Orense por el hexagonal final de la LigaPro

Sigue en vivo el minuto a minuto del enfrentamiento entre la Universidad Católica y el Orense por la séptima fecha del hexagonal final de la LigaPro.

   
    Universidad Católica vs. Orense por el hexagonal final de la LigaPro.( Ecuavisa )
Fuente:
user placeholder

Ramiro Ulloa
La jornada de fútbol de este sábado 29 de noviembre sigue con el duelo Universidad Católica vs. Orense por la séptima fecha del hexagonal final de la LigaPro.

La Chatolei necesita conseguir la victoria para mantenerse en la pelea del tercer cupo a la Copa Libertadores.

Por su parte, los machaleños buscan quedarse cerca de la parte alta del hexagonal, tras ubicarse en el último lugar.

Alineaciones del Universidad Católica vs. Orense por el hexagonal final de la LigaPro

