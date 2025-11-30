Fútbol Nacional
La LigaPro confirmó la resta de nueve puntos a El Nacional en la tabla de posiciones

Por una sanción de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la LigaPro confirmó la resta de nueve puntos a El Nacional en la tabla de posiciones.

   
    El Nacional fue sancionado con nueve puntos menos en la LigaPro.( API )
El descenso administrativo empieza a ser un peligro real para El Nacional en el cierre de este 2025, después de que LigaPro ratificó la resta de nueve puntos a los puros criollos en la tabla de posiciones.

Por no pagar deudas a tiempo, el Comité Disciplinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) sancionó en dos ocasiones al cuadro quiteño, con la resta de tres y seis puntos, respectivamente.

No obstante, la FEF no había realizado la debida notificación a LigaPro para actualizar la tabla de posiciones con la sanción a los puros criollos, pero ya se hizo la nueva clasificación.

Además de las dos sanciones previas, El Nacional volvió a cometer la misma infracción por tercera ocasión y deberá descender a la Serie B; sin embargo, eso aún no es confirmado por ninguna institución.

En caso de ser anunciada un tercer castigo para los puros criollos, El Nacional descenderá a la Serie B y Técnico Universitario mantendrá la categoría.

Así quedó la tabla de posiciones del segundo hexagonal

Macará es líder con 53 puntos; segundo, Aucas con 52; tercero, Deportivo Cuenca con 52; cuarto, Emelec con 49; quinto, Delfín con 35; sexto, El Nacional con 33.

