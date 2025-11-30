La LigaPro confirmó la resta de nueve puntos a El Nacional en la tabla de posiciones

El descenso administrativo empieza a ser un peligro real para <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/el-nacional target=_blank>El Nacional</a> en el cierre de este 2025, después de que<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/LigaPro target=_blank>LigaPro</a> ratificó la resta de nueve puntos a los puros criollos</b> en la tabla de <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/envivo-chelsea-moises-caicedo-vs-arsenal-piero-hincapie-resultado-premier-league-BM10490346 target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/el-nacional-descendera-serie-b-deudas-ligapro-miguel-angel-loor-ON10488152 target=_blank></a>