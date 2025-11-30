Fútbol Internacional
EN VIVO | Chelsea de Moisés Caicedo 0-0 Arsenal de Piero Hincapié por la Premier League

Sigue en vivo el minuto a minuto del duelo entre los ecuatorianos Moisés Caicedo y Piero Hincapié por el Chelsea vs. Arsenal de la fecha 13 de la Premier League.

   
    Chelsea de Moisés Caicedo enfrenta al Arsenal de Piero Hincapié en la Premier League.( Ecuavisa )
Este domingo 30 de noviembre, el Chelsea de Moisés Caicedo recibe al Arsenal de Piero Hincapié, en Stamford Bridge, por la fecha 13 de la Premier League.

Moisés Caicedo empezó como titular en el mediocampo del Chelsea; mientras que Piero Hincapié lideró la zaga defensiva con Cristhian Mosquera.

En el inicio del partido, los Gunners empezaron con una gran intensidad para abrir el marcador, incluso Bukayo Saka tuvo la ocasión más clara con un disparo cruzado que atajó Robert Sánchez.

Luego, Estevao tuvo la oportunidad de anotar el primer gol, pero el brasileño remató desviado con derecha, tras un corte de Piero Hincapié.

Alineaciones Chelsea y Arsenal por la Premier League

EN VIVO | Chelsea de Moisés Caicedo vs. Arsenal de Piero Hincapié por la Premier League

