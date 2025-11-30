EN VIVO | Chelsea de Moisés Caicedo 0-0 Arsenal de Piero Hincapié por la Premier League

Este domingo 30 de noviembre, el Chelsea de Moisés Caicedo recibe al Arsenal de Piero Hincapié, en Stamford Bridge, por la fecha 13 de la Premier League.

Moisés Caicedo empezó como titular en el mediocampo del Chelsea; mientras que Piero Hincapié lideró la zaga defensiva con Cristhian Mosquera.

En el inicio del partido, los Gunners empezaron con una gran intensidad para abrir el marcador, incluso Bukayo Saka tuvo la ocasión más clara con un disparo cruzado que atajó Robert Sánchez.

Luego, Estevao tuvo la oportunidad de anotar el primer gol, pero el brasileño remató desviado con derecha, tras un corte de Piero Hincapié.