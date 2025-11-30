EN VIVO | Chelsea de Moisés Caicedo 0-0 Arsenal de Piero Hincapié por la Premier League

Este domingo 30 de noviembre, el<b> Chelsea de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/moises-caicedo target=_blank>Moisés Caicedo</a> recibe al Arsenal de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/piero-hincapie target=_blank>Piero Hincapié</a></b>, en Stamford Bridge, por la fecha 13 de la Premier League. Moisés Caicedo empezó como titular en el<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/emotivo-mensaje-gonzalo-plata-campeon-copa-libertadores-2025-flamengo-NM10490184 target=_blank></a> <b></b> <b></b>