30 nov 2025 , 09:38

Luis Chango: “Mushuc Runa merece estar jugando en la Serie B”

El presidente vitalicio del Mushuc Runa, Luis Alfonso Chango, mostró su malestar por el rendimiento de su equipo durante este 2025, a pesar de salvar la categoría.

   
    Luis Alfonso Chango habló de su malestar por los resultados del Mushuc Runa en el 2025.( Redes sociales )
El Mushuc Runa quedó segundo en el cuadrangular del no descenso y consiguió la permanencia para el 2026, pero su presidente vitalicio, Luis Alfonso Chango, mostró su malestar.

El directivo realizó una dura autocrítica interna del plantel y advirtió que van a realizar un intenso mercado de fichajes para mejorar al equipo.

“Molestos, inconformes, decepcionados... Tenemos que hacer una reingeniería y cambio total de jugadores”, dijo Chango, en Havoline Deportivo, para la próxima temporada

Incluso, el dirigente del ponchito consideró que su equipo no hizo suficiente para mantener la categoría y que es obligación del plantel quedarse entre los 12 primeros.

Muschuc Runa mantuvo la categoría, tras empatar 0-0 con Vinotinto.
Muschuc Runa mantuvo la categoría, tras empatar 0-0 con Vinotinto. ( API )

“Los equipos de élite son los 12 equipos de Serie A, Mushuc Runa merece estar jugando en la Serie B”, cerró Luis Alfonso.

Al inicio de la temporada, el ponchito clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero fue eliminado por Independiente del Valle en la tanda de penales.

Mientras que en la LigaPro, el Mushuc Runa se mantuvo con 36 puntos, a tres unidades de la zona de descenso.

