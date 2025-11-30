Fútbol Nacional
30 nov 2025 , 11:28

EN VIVO | Aucas vs. Deportivo Cuenca por el segundo hexagonal de la LigaPro

Sigue en vivo el minuto a minuto del enfrentamiento del Aucas vs. Deportivo Cuenca por la séptima fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.

   
    Aucas y Deportivo Cuenca se van a enfrentar por la séptima fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.( Ecuavisa )
Este domingo 30 de noviembre la jornada del fútbol ecuatoriano empezará con el duelo entre Aucas y el Deportivo Cuenca por la séptima fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.

El enfrentamiento será un cruce entre el segundo y el tercer lugar, mientras ambos pelean por el liderato para clasificar a la Copa Sudamericana.

En caso de que Liga de Quito gane la Copa Ecuador, el segundo puesto del hexagonal obtendrá un cupo para la Copa Sudamericana.

Alineaciones confirmadas del Aucas vs. Deportivo Cuenca por la LigaPro

EN VIVO | Aucas vs. Deportivo Cuenca por la LigaPro

