EN VIVO | Aucas vs. Deportivo Cuenca por el segundo hexagonal de la LigaPro

Este domingo 30 de noviembre la jornada del fútbol ecuatoriano empezará con el duelo entre Aucas y el Deportivo Cuenca por la séptima fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.

El enfrentamiento será un cruce entre el segundo y el tercer lugar, mientras ambos pelean por el liderato para clasificar a la Copa Sudamericana.

En caso de que Liga de Quito gane la Copa Ecuador, el segundo puesto del hexagonal obtendrá un cupo para la Copa Sudamericana.

Lea más: EN VIVO | Chelsea vs. Arsenal; Moisés Caicedo y Piero Hincapié son titulares