23 oct 2025 , 12:52

La UEFA le quitó a Moisés Caicedo su primer gol en la Champions League con el Chelsea

Moisés Caicedo celebró su primer gol con el Chelsea en la Champions League ante el Ajax, pero la UEFA consideró que fue un autogol.

   
El miércoles 22 de octubre iba a quedar marcado en la historia del fútbol ecuatoriano como el primer gol de Moisés Caicedo en la Champions League con el Chelsea, pero la UEFA decidió que no lo sea y le quitó la anotación.

Durante el encuentro entre los Blues y el Ajax, cuando el partido iba 1-0, el Niño Moi puso el segundo gol del partido con un potente disparo desde fuera del área que se desvió en un rival.

Al minuto 27, el remate de Caicedo tenía dirección de la portería, pero el rebote en Sutalo cambió la trayectoria del balón para despistar a Pasveer y terminó en el fondo de las redes.

Lea más: Rafael Verduga: “Ser Sociedad Anónima es el único camino posible de Barcelona SC"

Inicialmente, el tanto fue designado para Moisés; sin embargo, la UEFA señaló que fue autogol de Josip Sutalo por su toque al balón.

Moisés Caicedo anotó su primer gol con el Chelsea en la Champions League, pero se lo quitaron.
Moisés Caicedo anotó su primer gol con el Chelsea en la Champions League, pero se lo quitaron. ( Redes sociales )

Posteriormente, al minuto 49, el Niño Moi fue sacado del campo de juego por Josh Acheampong para darle descanso.

Lea más: Ex vicepresidente del grupo Deller: “Años atrás le ofrecimos a Barcelona el mismo proyecto que Independiente del Valle, pero no les interesó”

Caicedo se iba a convertir en el octavo ecuatoriano en anotar un gol en la Champions League, pero la lista vuelve a ser de siete futbolistas.

Édison Méndez, Antonio Valencia, Cristhian Noboa, Felipe Caicedo, Cristian Ramírez, Piero Hincapié y Willian Pacho son los únicos anotadores ecuatorianos en la Champions League.

