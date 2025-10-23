Lionel Messi firma extensión de contrato con el Inter Miami hasta 2028

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/lionel-messi target=_blank>Lionel Messi</a> </b>extendió su contrato con el<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/inter-miami target=_blank>Inter Miami</a> </b>y confirma su continuidad en el club de Florida<b> hasta la temporada 2028, </b>según anunció la institución en sus redes sociales<b>.</b> Según información de<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/ocho-jugadores-ecuatorianos-goles-moises-caicedo-willian-pacho-champions-league-ED10316301 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b>