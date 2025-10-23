Fútbol Internacional
23 oct 2025 , 10:40

Lionel Messi firma extensión de contrato con el Inter Miami hasta 2028

Inter Miami confirmó mediante sus redes sociales la extensión de contrato del atacante argentino Lionel Messi por 3 años más.

   
  • Lionel Messi firma extensión de contrato con el Inter Miami hasta 2028
    Messi continuará con el Inter Miami hasta 2028.( REDES )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Lionel Messi extendió su contrato con el Inter Miami y confirma su continuidad en el club de Florida hasta la temporada 2028, según anunció la institución en sus redes sociales.

Según información de medios locales, el contrato de Messi tendrá vigencia hasta finales de la temporada 2028 sin opción de extensión.

Lea más: Con el gol de Moisés Caicedo, son ocho jugadores ecuatorianos que han marcado en la Champions League

El argentino llegó al club en 2023 y su carrera en clubes seguirá estando vigente por tres años más. El número 10 de Las Garzas viene en un buen momento deportivo registrando 5 goles y 5 asistencias en 3 partidos disputados en la MLS.

Messi fue protagonista de una temporada estelar con el club de Javier Mascherano y, además de sus 29 goles, repartió 19 asistencias.

El Inter Miami disputará este viernes el primer partido de la serie de primera ronda de los playoffs contra el Nashville.

Si bien Lionel aún no ha confirmado su participación en el próximo Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, el exigente calendario de la MLS le garantizará mantenerse en óptimo ritmo de competencia de cara a lo que podría ser su sexta Copa del Mundo.

Temas
Argentina
renovación
MLS
Inter Miami
Messi
Lionel Messi
Estados Unidos
Florida
Miami
Noticias
Recomendadas