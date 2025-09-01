Sebastián Beccacece justificó las convocatorias de Xavier Arreaga y Moisés Ramírez

La selección de Ecuador presentó la lista de convocados para las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, pero tuvo varios nombres con polémicas por su presente. El entrenador de la Tri, Sebastián Beccacece, respondió a los críticas por el llamado a futbolistas que no viven su mejor nivel como Xavier Arreaga y Moisés Ramírez. “Son parte de un proceso, que ya han estado en todas las convocatorias y estamos en el cierre. Consideramos importante que cierren esta clasificatoria”, dijo Beccacece en rueda de prensa. Lea más: ¿A qué hora cierra hoy el mercado de fichajes en Europa? Sobre el caso de los dos futbolistas, el argentino resaltó que “Moisés viene jugando regularmente en su nuevo club y Arreaga también en Barcelona SC”, cerró.

Xavier Arreaga fue convocado por Sebastián Beccacece a la selección de Ecuador. ( )

El arquero de 24 años estuvo varias semanas sin equipo, después de rescindir su contrato con Independiente del Valle. El golero firmó con el Kafisia de Grecia y recibió cuatro goles en dos partidos.