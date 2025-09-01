Fútbol Internacional
01 sep 2025 , 11:14

Sebastián Beccacece justificó las convocatorias de Xavier Arreaga y Moisés Ramírez

El entrenador de la selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, aclaró a los críticos las convocatorias de Xavier Arreaga y Moisés Ramírez para las Eliminatorias Sudamericanas.

   
    Sebastián Beccacece habló de la convocatoria de la selección de Ecuador.( API )
La selección de Ecuador presentó la lista de convocados para las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, pero tuvo varios nombres con polémicas por su presente.

El entrenador de la Tri, Sebastián Beccacece, respondió a los críticas por el llamado a futbolistas que no viven su mejor nivel como Xavier Arreaga y Moisés Ramírez.

Son parte de un proceso, que ya han estado en todas las convocatorias y estamos en el cierre. Consideramos importante que cierren esta clasificatoria”, dijo Beccacece en rueda de prensa.

Sobre el caso de los dos futbolistas, el argentino resaltó que “Moisés viene jugando regularmente en su nuevo club y Arreaga también en Barcelona SC”, cerró.

Xavier Arreaga fue convocado por Sebastián Beccacece a la selección de Ecuador.
Xavier Arreaga fue convocado por Sebastián Beccacece a la selección de Ecuador. ( API )

El arquero de 24 años estuvo varias semanas sin equipo, después de rescindir su contrato con Independiente del Valle. El golero firmó con el Kafisia de Grecia y recibió cuatro goles en dos partidos.

Por su lado, Xavier Arreaga es titular en Barcelona SC, pero ha sido bastante criticado por su nivel en la zaga defensiva con Ismael Rescalvo.

El defensor de 30 años ha jugado 28 partidos con los toreros en esta temporada; sin embargo, Arreaga ha tenido varios errores.

La selección de Ecuador enfrentará a Paraguay este jueves 4 de septiembre; mientras que cerrará las eliminatorias ante Argentina el próximo martes 9 de septiembre.

