Olympique de Marsella ficha a un defensor y se olvida de Joel Ordóñez

El Olympique de Marsella cerró, a últimas horas del mercado de fichajes, la incorporación en defensa del francés Benjamin Pavard procedente del Inter de Milan dando por finalizado la posibilidad de la llegada de Joel Ordóñez al club.

Tras un mes de negociaciones con el Club Brujas, el club francés decidió abandonar la operación ante las constantes modificaciones en las condiciones impuestas por el conjunto belga.

Ordóñez expresó abiertamente su deseo de unirse al equipo de la Ligue 1, llegando incluso a negarse a entrenar con el Brujas.

La salida de Pavard del Inter fue posible luego de que el club italiano, que este domingo perdió en casa ante el Udinese, fichara a Manuel Akanji, defensa central del Manchester City.

Benjamin Pavard, de pasado en el Bayern de Múnich y destacado en el Mundial de 2018, llega al Marsella en calidad de cedido con una opción de compra no obligatoria de 18 millones de dólares.