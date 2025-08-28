Marsella ya empezó a buscar otras opciones para la defensa si no fichan a Joel Ordóñez

A la ventana de fichajes le quedan pocos días para cerrarse, pero el Olympique de Marsella sigue intentando negociar con el Club Brujas y Joel Ordóñez; sin embargo, ya están analizando nuevas opciones.

Los franceses están seguros de que quieren contratar a un nuevo defensor en este mercado de fichajes, por lo que ya están analizando otras alternativas por si no firman al ecuatoriano.

El Marsella cumplió las exigencias de los belgas con una oferta de USD 27,25 millones, más USD 5,45 millones en variables, pero paralizaron las negociaciones y el Brujas paralizó las negociaciones.

Ahora, según el medio La Provence, la directiva marsellesa está negociando la contratación de Benjamin Pavard, mientras que esperan una resolución en la situación de Joel Ordóñez.