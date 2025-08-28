Fútbol Internacional
28 ago 2025 , 09:55

Marsella ya empezó a buscar otras opciones para la defensa si no fichan a Joel Ordóñez

Al Olympique de Marsella se le está acabado la paciencia con el Club Brujas por el fichaje de Joel Ordóñez y ya están buscando a un nuevo defensor para su traspaso.

   
  • Marsella ya empezó a buscar otras opciones para la defensa si no fichan a Joel Ordóñez
    Olympique de Marsella busca la contratación de un nuevo defensor.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

A la ventana de fichajes le quedan pocos días para cerrarse, pero el Olympique de Marsella sigue intentando negociar con el Club Brujas y Joel Ordóñez; sin embargo, ya están analizando nuevas opciones.

Los franceses están seguros de que quieren contratar a un nuevo defensor en este mercado de fichajes, por lo que ya están analizando otras alternativas por si no firman al ecuatoriano.

El Marsella cumplió las exigencias de los belgas con una oferta de USD 27,25 millones, más USD 5,45 millones en variables, pero paralizaron las negociaciones y el Brujas paralizó las negociaciones.

Lea más: Barcelona SC ha quedado eliminado en los 16 avos de final de la Copa Ecuador en sus dos últimas participaciones

Ahora, según el medio La Provence, la directiva marsellesa está negociando la contratación de Benjamin Pavard, mientras que esperan una resolución en la situación de Joel Ordóñez.

Benjamin Pavard es la principal opción del Olympique de Marsella si no fichan a Joel Ordóñez.
Benjamin Pavard es la principal opción del Olympique de Marsella si no fichan a Joel Ordóñez. ( Redes sociales )

El Marsella sí puede cumplir el pedido económico del club, pero el jugador francés pidió un alto sueldo al equipo y analizan su traspaso.

Lea más: Pacho, Caicedo, Rodríguez y Ordóñez jugarán la Champions League

Además, en caso de llegar a un acuerdo, Pavard tiene la facilidad de ser un jugador versátil al jugar como defensor central o lateral derecho.

El mercado de fichajes en la Ligue 1 va a cerrar el 1 de septiembre.

Temas
Fútbol
ecuatorianos en el exterior
Fútbol internacional
Fútbol Europa
Ligue 1
Olympique de Marsella
Joel Ordoñez
Ecuador
Noticias
Recomendadas