28 ago 2025 , 09:08

Messi jugará contra Ecuador su último partido con Argentina por las Eliminatorias al Mundial

Lionel Messi, figura de Argentina reconoció que la doble fecha de las Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador será el punto final con Argentina.

   
    Lionel Messi, figura argentina.( ARCHIVO )
Lionel Messi disputará sus últimos partidos en unas Eliminatorias cuando la selección argentina reciba a Venezuela y visite a Ecuador el próximo 4 y 9 de septiembre.

En una entrevista con Apple TV al término del encuentro de semifinales de la 'Leagues Cup', en la que, gracias a su gran actuación, el conjunto de Florida ganó este miércoles al Orlando City por 3-1 y logró el pase a la final de la competición, Messi dijo que el de la próxima semana será su último partido como local.

"Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos", aseveró 'La Pulga', cerrando el debate generado en los últimos tiempos sobre si el de 2026 será su último Mundial y, por tanto, el del jueves contra Ecuador en Guayaquil será su última presencia en unas eliminatorias sudamericanas.

Argentina, líder de la clasificación, con 35 puntos, diez más que Ecuador y Brasil, con 25 cada una, concretó meses atrás su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que vive sus dos últimos encuentros -frente a Venezuela y Ecuador- con máxima tranquilidad.

Messi, ganador con la 'Scaloneta' de dos Copas América (2021 y 2024) y de la Finalissima 2022, además del Mundial 2022, forma parte de la convocatoria de Lionel Scaloni para los dos últimos partidos de la Albiceleste en estas eliminatorias: contra Venezuela, el 4 de septiembre y Ecuador, el 9.

