26 ago 2025 , 13:07

Paraguay vs. Ecuador se jugará con estadio lleno por las Eliminatorias Sudamericanas

Por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, la selección de Ecuador visita a Paraguay de Gustavo Alfaro y se disputará con estadio lleno.

   
    Paraguay vs. Ecuador se disputará con 40 000 hinchas en el partido.( API )
La selección de Ecuador ya consiguió su clasificación al Mundial 2026 en la jornada más reciente, mientras que Paraguay puede firmar su pase con una victoria ante la tricolor y existe gran expectativa.

El público paraguayo está confiado en un resultado positivo para su selección, por lo que han agotaron las entradas que salieron a la venta.

En total, el encuentro entre Paraguay vs. Ecuador se disputará con la presencia de 40 000 aficionados en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

La Asociación Paraguaya de Futbol informó que las últimas 5 000 entradas que salieron a la venta se agotaron en menos de una hora, incluso la plataforma digital colapsó.

Ecuador igualó 0-0 con Paraguay en su primer encuentro en las Eliminatorias Sudamericanas.
Ecuador igualó 0-0 con Paraguay en su primer encuentro en las Eliminatorias Sudamericanas. ( API )

La cita puede ser histórica para la albirroja, pues Paraguay puede regresar a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia en la competición de la FIFA.

El encuentro entre Paraguay y Ecuador se disputará el próximo jueves 4 de septiembre, a las 18:30 (hora de Ecuador), por la transmisión de El Canal del Fútbol y Zapping.

En la tabla de posiciones de las Eliminatorias, la Tri es segundo con 25 puntos; mientras que la albirroja está quinta con 24 puntos. Si Paraguay vence a Ecuador y Venezuela pierde, entonces el equipo de Gustavo Alfaro irá al Mundial.

