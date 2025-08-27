Fútbol Internacional
Marsella presentó una oferta mejorada para fichar a Joel Ordóñez al Club Brujas

El Olympique de Marsella no desea quedarse con el rechazo del Club Brujas por Joel Ordóñez y el cuadro francés volverá a acercarse para conseguir al defensor.

   
    Joel Ordóñez presiona al Club Brujas para salir al Olympique de Marsella.
El Club Brujas paralizó la salida de Joel Ordóñez al Olympique de Marsella en este mercado de fichajes, pero el cuadro francés no acepta el rechazo de los belgas y quiere forzar la contratación del ecuatoriano.

El Marsella presentó una oferta de USD 27,25 millones, más USD 5,45 millones en variables para cumplir las exigencias del Brujas, pero los belgas detuvieron las negociaciones.

Ahora, después de varios días, el Marsella decidió enviar una última oferta al Brujas para fichar a Joel Ordóñez antes del cierre del mercado de pases, según el periodista Darío Araujo Plúas.

El zaguero ecuatoriano está presionando a la directiva del cuadro belga para permitir su salida, pero el equipo se opone a venderlo y desean que siga en el club.

Ordóñez no se ha presentado en los entrenamientos del Brujas, algo que provocó la molestia de su entrenador e informó que no contará con él hasta el cierre de la ventana.

A pesar del interés del Marsella por Joel, el equipo dirigido por De Zerbi ya analiza otras opciones en defensa, en caso de que el ecuatoriano no pueda llegar.

Marsella va a presentar una nueva oferta por Joel Ordóñez .
Marsella va a presentar una nueva oferta por Joel Ordóñez .

Hasta ahora, Ordóñez ha disputado dos encuentros con el Brujas en la temporada, después de no estar convocado para los últimos partidos.

