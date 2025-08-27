Fútbol Internacional
Cruzeiro mejora oferta por el fichaje de Keny Arroyo

Keny Arroyo está en la mira del Cruzeiro de Brasil y podría salir del Besiktas de Turquía.

   
El dueño de su pase no ha estado conforme con su rendimiento, acumulando críticas tanto de la prensa como por exfiguras del club por lo hecho dentro del campo.

Arroyo llegó a inicios del año y fue perdiendo importancia en el rol titular, quedando relegado a la banca, por lo que busca ahora más minutos.

El Cruzeiro ha mostrado interés y ha avanzado en las negociaciones, aseguró Globo Sporte este miércoles.

El Besiktas rechazó inicialmente una oferta hecha por Cruzeiro, pero ahora habrían mejorado la oferta y están a espera de una respuesta.

Cabe recordar que el Besiktas desembolsó USD 5 millones por el 50% de los derechos deportivos de Arroyo a Independiente del Valle y, según medios locales, Keny no vería con malos ojos una cesión al Brasileirão.

Arroyo, desde su llegada al Besiktas proveniente de los 'rayados', contabiliza 14 encuentros oficiales, en los que marcó dos goles.

