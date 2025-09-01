Fútbol Internacional
01 sep 2025 , 09:16

¿Cuándo cierra el mercado de fichajes en Europa?

Este lunes 1 de septiembre, Piero Hincapié y Jeremy Sarmiento deberán cerrar sus fichajes a nuevos equipos, después de varios días de negociaciones.

   
    Piero Hincapié está por cerrar su traspaso al Arsenal.( Redes sociales )
Los ecuatorianos en el exterior han sido uno de los protagonistas del mercado de fichajes de Europa, pero aún quedan varias horas para cerrar su pase a un nuevo equipo.

En las últimas horas, se intensificó la información del fichaje de Piero Hincapié al Arsenal, después de estar en el Bayer Leverkusen por varias temporadas, pero pasará a la Premier League.

Al igual que el defensor ecuatoriano, Jeremy Sarmiento firmará con el Cremonense de Italia y saldrá del Brighton en la Premier League. Los dos fichajes aún no están confirmados.

¿Cuándo cierra el mercado de fichajes en Inglaterra, Italia y España?

El mercado de fichajes en Inglaterra e Italia cierran este lunes 1 de septiembre, a las 13:00 (hora de Ecuador), hasta esa hora, los equipos podrán inscribir a sus jugadores.

Jeremy Sarmiendo está cerca de firmar con el Cremonense de Italia.
Jeremy Sarmiendo está cerca de firmar con el Cremonense de Italia. ( Redes sociales )

Por otro lado, en España, la ventana cerrará este lunes 1 de septiembre, a las 17:00 (hora de Ecuador).

Después de la hora de cierre de la ventana de pases, los equipos sí podrán anunciar a los futbolistas, pero deberán ser inscritos en el horario establecido.

Otro de los futbolistas que estuvo cerca de cambiar de equipo, Joel Ordóñez ya no llegará al Olympique de Marsella, después de no llegar a un acuerdo con el Club Brujas.

