¿Cuándo cierra el mercado de fichajes en Europa?

Los ecuatorianos en el exterior han sido uno de los protagonistas del mercado de fichajes de Europa, pero aún quedan varias horas para cerrar su pase a un nuevo equipo.

En las últimas horas, se intensificó la información del fichaje de Piero Hincapié al Arsenal, después de estar en el Bayer Leverkusen por varias temporadas, pero pasará a la Premier League.

Al igual que el defensor ecuatoriano, Jeremy Sarmiento firmará con el Cremonense de Italia y saldrá del Brighton en la Premier League. Los dos fichajes aún no están confirmados.

