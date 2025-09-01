Esta es la lista de convocados de Paraguay para enfrentar a Ecuador y Perú en Eliminatorias

Los delanteros Rolando Martínez y Adrián Alcaraz, del Platense argentino y del Olimpia, y el centrocampista del Real Salt Lake Braian Ojeda son algunas de las sorpresas entre los 27 convocados por Gustavo Alfaro para los partidos de Paraguay contra Ecuador y Perú en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.

Alfaro ha tenido que recomponer su plantel para afrontar las bajas del delantero Julio Enciso, del Ipswich Town inglés; de Fabián Balbuena y Mathías Villasantilos, del Gremio, titulares infaltables en las convocatorias del entrenador desde que dirige a Paraguay en agosto de 2024.

Los escogidos por Alfaro encararán el próximo jueves el encuentro contra Ecuador, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, y cinco días después visitarán Perú, en el cierre de las Eliminatorias.

Otro rostro nuevo en la plantilla es Alexis Duarte, del Spartak de Moscú, quien reforzará la defensa junto al experimentado Gustavo Gómez, del Palmeiras; Omar Alderete, del Sunderland inglés, y Junior Alonso, del Atlético Mineiro.

