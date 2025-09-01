Fútbol Internacional
01 sep 2025 , 10:58

Jeremy Sarmiento llegó a Italia para ser nuevo jugador del Cremonese

Jeremy Sarmiento ya está en Italia para realizar los chequeos médicos y convertirse en nuevo jugador del Cremonese, a préstamo desde el Brighton.

   
    Jeremy Sarmiento será nuevo jugador del Cremonese de Italia.( Redes sociales )
Fuente:
Ramiro Ulloa
Jeremy Sarmiento viajó a Italia desde Inglaterra para cerrar su traspaso con el Cremonese en el último día del mercado de fichajes, y ya tiene todo listo para convertirse en nuevo jugador.

El futbolista de 23 años llegará en condición de cedido al Cremonese, después de conocer que no será tomado en cuenta para el Brighton en esta temporada.

Sarmiento ya llegó a Italia para someterse a los chequeos médicos con su nuevo equipo, según el periodista Gianluca Di Marzio.

Jeremy será el tercer ecuatoriano en Italia y el segundo en la Serie A con Pervis Estupiñán, pues John Yeboah juega en la Serie B con el Venezia.

Además del ecuatoriano, el Cremonese firmará a Jaime Vardy para reforzar la delantera, después de un gran arranque de temporada en la Serie A.

Ahora, Sarmiento busca consolidarse en su equipo, después de dos temporadas irregulares a préstamo en el West Bromwich Albion, Ipswich Town y Burnley.

Jeremy no fue convocado por Sebastián Beccacece para los últimos dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas con la selección de Ecuador.

Temas
Fútbol
Serie A
ecuatorianos en el exterior
Fútbol internacional
Fútbol Europa
Mercado de fichajes
Jeremy Sarmiento
Ecuador
Italia
