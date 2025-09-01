Jeremy Sarmiento llegó a Italia para ser nuevo jugador del Cremonese

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Jeremy-Sarmiento target=_blank>Jeremy Sarmiento</a> viajó a Italia desde Inglaterra para <b>cerrar su traspaso con el Cremonese</b> en el último día del mercado de fichajes, y ya tiene todo listo para convertirse en nuevo jugador. El<b> futbolist<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/jeremy-sarmiento-da-el-salto-a-la-serie-a-de-italia-y-jugara-en-el-cremonese-BD10027503 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/nueva-faceta-victor-mendoza-delantero-equipo-marcos-caicedo-estados-unidos-MC10034844 target=_blank></a> <b></b>