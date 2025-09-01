Fútbol Internacional
Julio Enciso, nuevo compañero de Kendry Páez en el Estrasburgo

Julio Enciso pasó de ser compañero de Moisés Caicedo, Jeremy Sarmiento y Pervis Estupiñán a jugar con Kendry Páez en el Estrasburgo.

   
    Julio Enciso jugará con Kendry Páez en el Estrasburgo.( Redes sociales )
Julio Enciso, jugador hasta este lunes del Brighton & Hove Albion, se ha marchado traspasado al Estrasburgo, por una cantidad cercana a los 16 millones de euros.

El jugador de 21 años firmó un contrato de cuatro años con los franceses, que comparten propiedad a través de BlueCo con el Chelsea.

Enciso llegó en 2022 al Brighton y a lo largo de tres temporadas disputó 57 partidos y marcó cinco goles con las Gaviotas.

Lea más: ¿Cuándo cierra el mercado de fichajes en Europa?

En el cuadro inglés, el paraguayo compartió equipo con Moisés Caicedo, Jeremy Sarmiento y Pervis Estupiñán en el Brighton. Ahora, en el Estrasburgo, estará con Kendry Páez en el camerino.

La temporada pasada se marchó cedido al Ipswich Town, donde contribuyó con dos goles en trece encuentros, pero no pudo evitar el descenso al Championship (Segunda división).

Lea más: Ismael Rescalvo: "Los resultados mandan en el fútbol. Yo me siento fuerte en la posición en la que estoy"

Enciso formó parte del éxodo de jóvenes sudamericanos que abandonaron al Brighton en este mercado de fichajes, junto a Facundo Buonanotte y Jeremy Sarmiento.

Hasta ahora, el Estrasburgo de Kendry Páez cosecha dos victorias y una derrota en el inicio de la Ligue 1, además de clasificar a la fase de liga de la Conference League.

