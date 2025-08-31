Kendry Páez brilla, pero al Estrasburgo no le alcanza y cayó contra el Mónaco

El Estrasburgo rozó la hazaña en el estadio Luis II, pero terminó cayendo 3-2 frente al Mónaco en un vibrante duelo correspondiente a la tercera jornada de la Ligue 1 2025-2026.

El conjunto local, que parecía tener el partido controlado con un 2-0 a su favor, vio cómo su ventaja se evaporaba en apenas tres minutos, antes de encontrar el gol del triunfo en el tiempo de descuento gracias a un cabezazo salvador de Takumi Minamino.

El joven ecuatoriano Kendry Páez volvió a destacar en el mediocampo del Estrasburgo. Con apenas 18 años, mostró una notable personalidad en el manejo del balón, generando varias jugadas de peligro y siendo uno de los motores del equipo en la remontada parcial. Aunque no participó directamente en los goles, su capacidad para conectar líneas y romper la presión monegasca fue clave en el segundo tiempo.

El Mónaco, que busca consolidarse como candidato en la parte alta de la tabla, se adelantó rápidamente con un tanto de Maghnes Akliouche al minuto 6, tras un error grosero del arquero Mike Penders. Ya en el complemento, Folarin Balogun amplió la ventaja tras un veloz contragolpe, y todo parecía encaminado para los locales.

Sin embargo, el Estrasburgo no bajó los brazos. El ingreso de Dilane Bakwa revolucionó el ataque y fue él quien, al minuto 73, descontó con un gol tras una gran asistencia de Samuel Amo Ameyaw. Solo tres minutos después, Bakwa volvió a ser protagonista al provocar un penalti que Joaquín Panichelli transformó en el empate 2-2, desatando la euforia en el banco visitante.

Cuando todo apuntaba a un reparto de puntos, Adi Hutter envió al japonés Takumi Minamino al campo en el minuto 85, y el cambio fue decisivo. En la última jugada del partido, al 95, Minamino conectó un centro de Akliouche y selló de cabeza el 3-2 definitivo, que rescató al Mónaco de un nuevo tropiezo tras la derrota ante el Lille la jornada anterior.

A pesar de la derrota, el Estrasburgo dejó buenas sensaciones, especialmente por la madurez mostrada por jóvenes como Kendry Páez. El técnico Liam Rosenior valoró el esfuerzo colectivo y la reacción ante un rival de jerarquía. Con dos victorias previas, el equipo alsaciano ha demostrado que tiene argumentos para competir, y con Páez consolidándose como pieza clave, el futuro parece prometedor.