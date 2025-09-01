Fútbol Internacional
01 sep 2025 , 10:20

Víctor Mendoza jugó como delantero en un partido entre amigos en Estados Unidos

Víctor Mendoza dejó los guantes de arquero, después de salir de Barcelona, y continúa su vida en Estados Unidos.

   
  • Víctor Mendoza jugó como delantero en un partido entre amigos en Estados Unidos
    Víctor Mendoza ya no es arquero activo, y continúa su vida en Estados Unidos.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Víctor Mendoza rescindió su contrato con Barcelona SC al inicio de la temporada, pero no se olvida del fútbol.

El arquero de 30 años, que estuvo una década con los toreros, aclaró a Ecuavisa.com que no se dedica al fútbol amateur, sino que únicamente jugó "un partido entre panas" en Estados Unidos, donde continúa su vida.

Lea más: ¿A qué hora cierra hoy el mercado de fichajes en Europa?

Mendoza actuó con Marcos Caicedo, los dos ex futbolistas de Barcelona SC, en el Ruah Sport.

Víctor Mendoza y Marcos Caicedo comparten equipo en Estados Unidos.
Víctor Mendoza y Marcos Caicedo comparten equipo en Estados Unidos. ( Redes sociales )

Sin embargo, Mendoza no lo hizo como golero, sino que se desempeñó de delantero y compartió el ataque con Caicedo, quien creó el equipo. Pero Víctor aclaró que no se dedica al fútbol amateur.

Lea más: Esta es la lista de convocados de Paraguay para enfrentar a Ecuador y Perú en Eliminatorias

Mendoza atajó 31 partidos con los toreros, de donde surgió de las categorías inferiores para competir por un puesto en el primer equipo de Barcelona.

Temas
Fútbol
ecuatorianos en el exterior
fútbol sudamericano
Fútbol internacional
Marcos Caicedo
Ecuador
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas