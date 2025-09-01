Víctor Mendoza jugó como delantero en un partido entre amigos en Estados Unidos

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/barcelona-sc-mensaje-despedida-jesus-trindade-victor-mendoza-NF9135708 target=_blank>Víctor Mendoza rescindió su contrato con Barcelona SC</a></b> al inicio de la temporada, pero <b>no se olvida del fútbol</b>. El arquero de 30 años, que estuvo una década con los toreros, aclaró a Ecuavisa.com que no <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/cuando-cierra-mercado-fichajes-inglaterra-italia-espana-DC10034070 target=_blank></a> <b></b>