Antony vuelve al Betis y abandona definitivamente al Manchester United

El Betis y el Manchester United han alcanzado un acuerdo para el traspaso del extremo brasileño Antony dos Santos, que firmará un contrato para cinco temporadas. Betis pagará aproximadamente unos USD 29 millones más la mitad de una posible plusvalía en caso de venta.

Antony, de 25 años e internacional absoluto con Brasil en 16 ocasiones, ya militó como cedido en el Betis desde el pasado mes de febrero con un rendimiento notable anotando 9 goles y 6 asistencias en 26 encuentros oficiales.

El atacante, consciente de que no entraba en los planes de Rubén Amorim, el entrenador portugués del Manchester United, se ha mantenido firme todo el verano en su idea de volver al Betis, lo que ha facilitado las arduas negociaciones entre clubes que se han prolongado durante los dos últimos meses.

Antony debutó en 2018 con el primer plantel del Sao Paulo, y fue traspasado en el verano de 2020 al Ajax neerlandés, donde explotó como futbolista de alto nivel hasta el punto de que el Manchester United pagó por USD 111 millones dos años después.