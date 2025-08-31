Fútbol Internacional
Vardy jugará con Sarmiento en el Cremonese de Italia

El veterano delantero inglés Jamie Vardy ha sorprendido al mundo del fútbol al firmar con el Cremonese de la Serie A italiana, en un movimiento inesperado que marca su primera experiencia profesional fuera de Inglaterra.

   
    Jaime Vardy, goleador inglés.
La noticia fue confirmada por el periodista Fabrizio Romano, quien detalló que el contrato vincula al goleador con el club hasta junio de 2026, con una opción de renovación si el equipo se mantiene en la máxima categoría.

Lea: Jeremy Sarmiento da el salto a la Serie A de Italia y jugará en el Cremonese

A sus 38 años, Vardy, ídolo indiscutible del Leicester City y pieza clave en el histórico título de Premier League conseguido en 2016, demuestra que su ambición sigue intacta. El delantero tiene previsto viajar esta misma noche a Milán para ultimar los detalles de su incorporación y comenzar de inmediato esta nueva etapa en su carrera.

El Cremonese, recientemente ascendido a la Serie A, apuesta fuerte por la experiencia y el instinto goleador de Vardy para consolidar su permanencia en la élite del fútbol italiano. La llegada del delantero británico representa un golpe mediático y deportivo para el club, que busca equilibrar su plantel con figuras de peso y jóvenes promesas.

Entre esas promesas destaca el ecuatoriano Jeremy Sarmiento, quien también se incorporó recientemente al equipo. La dupla Vardy-Sarmiento promete dinamismo y desequilibrio en el frente de ataque, generando gran expectativa entre los aficionados del Cremonese, que ya se han volcado en redes sociales para celebrar el fichaje.

El delantero inglés buscará dejar huella en Italia como lo hizo en Inglaterra, donde pasó de jugar en categorías semiprofesionales a convertirse en leyenda.

