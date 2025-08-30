Las polémicas de Ecuador en su última convocatoria para las Eliminatorias al Mundial 2026

La selección ecuatoriana de fútbol presentó su lista de 30 convocados para la última doble fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 con varias polémicas.

El regreso de Darwin Guagua, joven talento que si bien viene destacando con IDV, no deja atrás su debut cuando todavía no había jugado a nivel profesional, llegando a formar parte del once estelar ante Chile en Santiago que terminó empatado sin goles.

Se suman a esto los porteros David Cabezas y Moisés Ramírez, quienes no están jugando en su mejor ritmo.

También está Xavier Arreaga, defensor de Barcelona SC quien ha sido duramente criticado por sus errores en la zaga central amarilla.

Finalmente está la ausencia de un goleador externo a Enner Valencia, Kevin Rodríguez o Leonardo Campana. La Tri sufre por un recambio generacional en ese puesto y Beccacece no ha podido llamar a posibles candidatos, siendo uno de los puntos más cuestionados de su gestión.

Los dirigidos por Sebastián Beccacece cerrarán su carrera al Mundial con su visita a Paraguay el jueves 4 de septiembre en septiembre para luego sellar en Guayaquil el martes 9 ante Argentina.

Aunque la Tri ya aseguró su clasificación al torneo del próximo año, estos encuentros serán clave para que la Selección sume puntos en el Ranking FIFA y aumente sus posibilidades de ubicarse en el Bombo 2 del sorteo del Mundial.